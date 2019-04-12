Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.033.606.294
Türk Hava Yolları 651.426.329
Halkbank 345.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.033.606.294
|Türk Hava Yolları
|651.426.329
|Halkbank
|345.755.559
|Akbank
|229.419.413
|Kardemir (D)
|224.020.278
|İş Bankası (C)
|169.585.812
|Petkim
|165.314.324
|Vakıflar Bankası
|146.676.474
|ASELSAN
|118.439.870
|Tüpraş
|105.532.055
|Koza Madencilik
|91.864.135
|Ereğli Demir Çelik
|91.394.857
|Yapı ve Kredi Bank.
|83.006.985
|Türk Telekom
|82.342.057
|Koza Altın
|80.984.960
|Turkcell
|77.566.077
|Koç Holding
|53.179.140
|Bim Mağazalar
|49.864.077
|Soda Sanayii
|39.683.202
|Şişe Cam
|36.290.503
Kaynak: AA