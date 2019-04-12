Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.033.606.294
Türk Hava Yolları 651.426.329
Halkbank 345.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.033.606.294
Türk Hava Yolları 651.426.329
Halkbank 345.755.559
Akbank 229.419.413
Kardemir (D) 224.020.278
İş Bankası (C) 169.585.812
Petkim 165.314.324
Vakıflar Bankası 146.676.474
ASELSAN 118.439.870
Tüpraş 105.532.055
Koza Madencilik 91.864.135
Ereğli Demir Çelik 91.394.857
Yapı ve Kredi Bank. 83.006.985
Türk Telekom 82.342.057
Koza Altın 80.984.960
Turkcell 77.566.077
Koç Holding 53.179.140
Bim Mağazalar 49.864.077
Soda Sanayii 39.683.202
Şişe Cam 36.290.503
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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