Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 1.288.531.939
Türk Hava Yolları 772.980.882
Garanti Bankası 601.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|1.288.531.939
|Türk Hava Yolları
|772.980.882
|Garanti Bankası
|601.850.111
|Kardemir (D)
|590.721.009
|Vakıflar Bankası
|369.488.846
|Akbank
|294.138.336
|İş Bankası (C)
|163.019.552
|ASELSAN
|143.926.966
|Ereğli Demir Çelik
|142.331.543
|Tüpraş
|125.329.610
|Bim Mağazalar
|121.789.171
|Petkim
|119.439.148
|Yapı ve Kredi Bank.
|103.325.881
|Türk Telekom
|97.144.429
|Koza Madencilik
|92.602.115
|Turkcell
|82.252.995
|Sasa Polyester
|76.813.707
|Vestel
|53.406.659
|Ford Otosan
|51.007.788
|Emlak Konut GMYO
|50.357.309
Kaynak: AA