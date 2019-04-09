Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.093.897.597
Kardemir (D) 822.527.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.093.897.597
Kardemir (D) 822.527.230
Garanti Bankası 774.430.499
Halkbank 589.907.579
Akbank 345.024.114
Vakıflar Bankası 339.032.550
İş Bankası (C) 178.764.582
Petkim 178.379.360
Ereğli Demir Çelik 159.820.258
ASELSAN 139.597.875
Türk Telekom 131.632.696
Yapı ve Kredi Bank. 129.583.519
Koza Madencilik 121.874.834
Tüpraş 111.248.098
Vestel 97.660.780
Emlak Konut GMYO 77.739.166
Turkcell 75.711.628
Bim Mağazalar 71.301.121
Koza Altın 61.497.967
T.S.K.B. 45.109.368
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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