Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.103.980.077
Garanti Bankası 805.813.708
Halkbank 621.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.103.980.077
Garanti Bankası 805.813.708
Halkbank 621.907.998
Kardemir (D) 380.469.311
Akbank 334.906.655
Vakıflar Bankası 269.283.885
İş Bankası (C) 217.209.337
Yapı ve Kredi Bank. 216.711.718
ASELSAN 187.119.428
Petkim 159.456.669
Koza Madencilik 143.437.240
Ereğli Demir Çelik 117.655.685
Bim Mağazalar 99.170.372
Türk Telekom 98.608.408
Tüpraş 95.378.577
Turkcell 75.523.885
Koza Altın 70.462.051
Vestel 63.075.702
Pegasus 48.402.364
Tekfen Holding 42.033.364
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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