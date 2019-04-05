Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.443.633.389
Garanti Bankası 1.166.298.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.443.633.389
|Garanti Bankası
|1.166.298.717
|Halkbank
|898.088.829
|Akbank
|465.373.409
|Kardemir (D)
|421.676.692
|Vakıflar Bankası
|384.729.507
|İş Bankası (C)
|361.792.339
|Petkim
|313.516.977
|ASELSAN
|265.738.396
|Yapı ve Kredi Bank.
|253.747.433
|Ereğli Demir Çelik
|204.924.662
|Koza Madencilik
|200.828.491
|Tüpraş
|171.472.836
|Bim Mağazalar
|171.358.851
|Türk Telekom
|168.420.054
|Turkcell
|116.103.256
|Koza Altın
|110.869.821
|Sabancı Holding
|91.339.226
|Emlak Konut GMYO
|69.230.795
|Koç Holding
|68.696.487
Kaynak: AA