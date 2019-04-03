Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 956.784.614
Garanti Bankası 923.143.497
Halkbank 452.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|956.784.614
|Garanti Bankası
|923.143.497
|Halkbank
|452.786.522
|Akbank
|425.285.630
|Kardemir (D)
|272.177.538
|Vakıflar Bankası
|226.327.440
|Petkim
|193.423.003
|İş Bankası (C)
|183.874.748
|ASELSAN
|156.922.874
|Ereğli Demir Çelik
|117.653.083
|Tüpraş
|114.308.851
|Emlak Konut GMYO
|93.009.753
|Koza Madencilik
|92.676.474
|Pegasus
|88.639.496
|Türk Telekom
|88.375.420
|Yapı ve Kredi Bank.
|85.937.425
|Tekfen Holding
|84.560.894
|Karsan Otomotiv
|82.767.291
|Bim Mağazalar
|80.508.348
|Turkcell
|77.382.386
Kaynak: AA