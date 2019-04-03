Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 956.784.614
Garanti Bankası 923.143.497
Halkbank 452.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 956.784.614
Garanti Bankası 923.143.497
Halkbank 452.786.522
Akbank 425.285.630
Kardemir (D) 272.177.538
Vakıflar Bankası 226.327.440
Petkim 193.423.003
İş Bankası (C) 183.874.748
ASELSAN 156.922.874
Ereğli Demir Çelik 117.653.083
Tüpraş 114.308.851
Emlak Konut GMYO 93.009.753
Koza Madencilik 92.676.474
Pegasus 88.639.496
Türk Telekom 88.375.420
Yapı ve Kredi Bank. 85.937.425
Tekfen Holding 84.560.894
Karsan Otomotiv 82.767.291
Bim Mağazalar 80.508.348
Turkcell 77.382.386
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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