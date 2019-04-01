Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.559.992.697
Türk Hava Yolları 1.306.882.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.559.992.697
|Türk Hava Yolları
|1.306.882.254
|Kardemir (D)
|621.750.187
|Akbank
|566.702.925
|Halkbank
|429.029.199
|İş Bankası (C)
|340.645.955
|Petkim
|325.601.926
|Vakıflar Bankası
|279.701.695
|ASELSAN
|211.467.000
|Ereğli Demir Çelik
|194.926.706
|Koza Madencilik
|166.101.336
|Bim Mağazalar
|166.038.391
|Tüpraş
|153.322.590
|Yapı ve Kredi Bank.
|132.105.183
|Türk Telekom
|127.186.360
|Turkcell
|111.220.832
|Koç Holding
|106.173.191
|Vestel
|94.888.742
|Koza Altın
|92.514.138
|Sabancı Holding
|85.386.003
Kaynak: AA