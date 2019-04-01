Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.559.992.697
Türk Hava Yolları 1.306.882.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.559.992.697
Türk Hava Yolları 1.306.882.254
Kardemir (D) 621.750.187
Akbank 566.702.925
Halkbank 429.029.199
İş Bankası (C) 340.645.955
Petkim 325.601.926
Vakıflar Bankası 279.701.695
ASELSAN 211.467.000
Ereğli Demir Çelik 194.926.706
Koza Madencilik 166.101.336
Bim Mağazalar 166.038.391
Tüpraş 153.322.590
Yapı ve Kredi Bank. 132.105.183
Türk Telekom 127.186.360
Turkcell 111.220.832
Koç Holding 106.173.191
Vestel 94.888.742
Koza Altın 92.514.138
Sabancı Holding 85.386.003
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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