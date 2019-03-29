Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.200.059.873
Türk Hava Yolları 1.115.242.409
Akbank 615.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.200.059.873
|Türk Hava Yolları
|1.115.242.409
|Akbank
|615.870.538
|Kardemir (D)
|393.314.730
|Vakıflar Bankası
|339.291.742
|İş Bankası (C)
|337.217.551
|Tüpraş
|252.982.128
|Petkim
|224.617.512
|Halkbank
|192.350.429
|Ereğli Demir Çelik
|178.638.924
|Bim Mağazalar
|171.387.242
|ASELSAN
|161.374.955
|Turkcell
|155.773.139
|Vestel
|144.465.771
|Türk Telekom
|125.758.676
|Yapı ve Kredi Bank.
|120.603.206
|Koza Madencilik
|111.348.320
|Koç Holding
|99.390.423
|Koza Altın
|88.988.535
|Sabancı Holding
|69.049.661
Kaynak: AA