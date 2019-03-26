Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.474.003.366
Türk Hava Yolları 1.081.566.982
Akbank 645.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.474.003.366
Türk Hava Yolları 1.081.566.982
Akbank 645.696.482
Kardemir (D) 524.485.106
Petkim 370.526.821
İş Bankası (C) 315.750.961
Türk Telekom 288.430.098
Ereğli Demir Çelik 281.492.913
Koza Madencilik 271.520.520
Tüpraş 251.130.006
ASELSAN 244.991.502
Halkbank 233.911.927
Vestel 212.094.390
Turkcell 198.322.072
Vakıflar Bankası 194.365.733
Yapı ve Kredi Bank. 171.535.278
Bim Mağazalar 141.054.566
Koç Holding 127.801.183
Emlak Konut GMYO 104.215.209
Sabancı Holding 98.950.180
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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