Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.639.328.249 Türk Hava Yolları 1.344.883.989 Akbank 739.077.980 Kardemir (D) 607.527.787 Petkim 443.089.574 İş Bankası (C) 390.432.394 Ereğli Demir Çelik 281.891.199 Vakıflar Bankası 256.272.789 Halkbank 235.889.741 Yapı ve Kredi Bank. 233.310.150 ASELSAN 232.512.934 Türk Telekom 211.624.661 Vestel 197.182.961 Tüpraş 170.510.616 Turkcell 162.777.690 Emlak Konut GMYO 130.452.001 Koza Madencilik 124.959.970 Bim Mağazalar 122.883.940 Sabancı Holding 98.715.807 Koza Altın 97.357.319

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)