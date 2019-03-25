Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.639.328.249
Türk Hava Yolları 1.344.883.989
Akbank 739.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.639.328.249
|Türk Hava Yolları
|1.344.883.989
|Akbank
|739.077.980
|Kardemir (D)
|607.527.787
|Petkim
|443.089.574
|İş Bankası (C)
|390.432.394
|Ereğli Demir Çelik
|281.891.199
|Vakıflar Bankası
|256.272.789
|Halkbank
|235.889.741
|Yapı ve Kredi Bank.
|233.310.150
|ASELSAN
|232.512.934
|Türk Telekom
|211.624.661
|Vestel
|197.182.961
|Tüpraş
|170.510.616
|Turkcell
|162.777.690
|Emlak Konut GMYO
|130.452.001
|Koza Madencilik
|124.959.970
|Bim Mağazalar
|122.883.940
|Sabancı Holding
|98.715.807
|Koza Altın
|97.357.319
Kaynak: AA