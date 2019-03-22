Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.583.025.210 Türk Hava Yolları 1.263.715.831 Kardemir (D) 961.203.880 Akbank 525.742.977 Petkim 455.422.804 İş Bankası (C) 388.846.362 Halkbank 300.800.959 Vakıflar Bankası 285.382.370 ASELSAN 265.661.125 Koza Madencilik 242.594.344 Yapı ve Kredi Bank. 236.148.427 Emlak Konut GMYO 187.129.497 Ereğli Demir Çelik 181.742.922 Türk Telekom 179.662.257 Bim Mağazalar 175.457.157 Turkcell 137.972.416 Vestel 129.293.969 Arçelik 109.063.645 Tüpraş 108.002.032 Koç Holding 89.995.143

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)