Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 643.677.867 Kardemir (D) 423.930.755 Garanti Bankası 422.899.332 Akbank 199.338.927 Koza Madencilik 193.849.013 İş Bankası (C) 137.334.810 T. Halk Bankası 120.828.598 Petkim 113.731.413 Vestel 93.132.437 Turkcell 92.958.393 Türk Telekom 81.843.588 Aselsan 79.504.107 Vakıflar Bankası 71.314.510 Ereğli Demir Çelik 61.628.980 Emlak Konut GMYO 57.113.981 Tüpraş 54.210.697 Bim Mağazalar 51.453.950 Yapı ve Kredi Bank. 43.958.669 Koza Altın 39.614.295 Şekerbank 34.994.035

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA