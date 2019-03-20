Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 2.146.451.028
Türk Hava Yolları 1.126.050.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 2.146.451.028
Türk Hava Yolları 1.126.050.479
Garanti Bankası 533.999.127
Petkim 511.352.808
Vestel 278.956.048
Koza Madencilik 252.539.820
ASELSAN 238.080.272
Akbank 227.317.289
İş Bankası (C) 221.808.482
Halkbank 215.891.038
Emlak Konut GMYO 214.707.726
Yapı ve Kredi Bank. 174.977.327
Ereğli Demir Çelik 172.412.230
Turkcell 155.250.172
Bim Mağazalar 149.178.737
Türk Telekom 135.350.094
Vakıflar Bankası 128.771.487
Koza Altın 112.084.860
Albaraka Türk 88.329.825
Tüpraş 63.158.716
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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