Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.881.452.994
Kardemir (D) 1.177.557.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.881.452.994
|Kardemir (D)
|1.177.557.575
|Garanti Bankası
|782.278.068
|Petkim
|680.501.796
|ASELSAN
|344.091.684
|Halkbank
|330.639.084
|İş Bankası (C)
|318.773.053
|Akbank
|314.678.909
|Koza Madencilik
|301.089.004
|Ereğli Demir Çelik
|293.208.852
|Vestel
|184.074.157
|Turkcell
|172.831.219
|Tüpraş
|164.216.295
|Türk Telekom
|149.811.124
|Vakıflar Bankası
|145.653.052
|Yapı ve Kredi Bank.
|137.178.039
|Emlak Konut GMYO
|134.193.588
|Koza Altın
|130.518.304
|Tekfen Holding
|114.885.448
|Bim Mağazalar
|86.572.405
Kaynak: AA