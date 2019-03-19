Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.881.452.994
Kardemir (D) 1.177.557.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.881.452.994
Kardemir (D) 1.177.557.575
Garanti Bankası 782.278.068
Petkim 680.501.796
ASELSAN 344.091.684
Halkbank 330.639.084
İş Bankası (C) 318.773.053
Akbank 314.678.909
Koza Madencilik 301.089.004
Ereğli Demir Çelik 293.208.852
Vestel 184.074.157
Turkcell 172.831.219
Tüpraş 164.216.295
Türk Telekom 149.811.124
Vakıflar Bankası 145.653.052
Yapı ve Kredi Bank. 137.178.039
Emlak Konut GMYO 134.193.588
Koza Altın 130.518.304
Tekfen Holding 114.885.448
Bim Mağazalar 86.572.405
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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