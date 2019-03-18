Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.559.352.099
Garanti Bankası 814.850.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.559.352.099
Garanti Bankası 814.850.324
Kardemir (D) 563.563.789
Petkim 512.450.289
Koza Madencilik 412.173.706
Akbank 338.668.320
Halkbank 300.283.435
ASELSAN 293.998.058
İş Bankası (C) 218.581.059
Ereğli Demir Çelik 182.954.062
Vakıflar Bankası 172.055.460
Turkcell 152.496.262
Koza Altın 138.569.151
Yapı ve Kredi Bank. 137.841.172
Türk Telekom 134.857.108
Emlak Konut GMYO 118.308.013
Vestel 103.268.035
Tüpraş 81.141.068
İpek Doğal Enerji 79.726.575
Arçelik 63.828.043
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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