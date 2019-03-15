Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 999.716.777
Türk Hava Yolları 560.692.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|999.716.777
|Türk Hava Yolları
|560.692.365
|Garanti Bankası
|552.097.965
|Petkim
|548.880.936
|ASELSAN
|356.494.076
|Akbank
|331.895.762
|Ereğli Demir Çelik
|301.309.926
|Turkcell
|293.561.949
|İş Bankası (C)
|272.063.171
|Tüpraş
|256.225.050
|Halkbank
|249.746.337
|Emlak Konut GMYO
|221.197.147
|Vakıflar Bankası
|219.416.432
|Vestel
|201.500.549
|Türk Telekom
|200.511.873
|Yapı ve Kredi Bank.
|136.185.664
|Bim Mağazalar
|120.338.870
|Koç Holding
|97.412.017
|Koza Madencilik
|94.868.306
|Arçelik
|91.655.405
Kaynak: AA