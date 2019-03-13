Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.060.106.427
Garanti Bankası 878.223.714
Akbank 497.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.060.106.427
Garanti Bankası 878.223.714
Akbank 497.066.254
Petkim 377.633.471
Vestel 296.033.897
Kardemir (D) 249.660.626
ASELSAN 245.910.414
İş Bankası (C) 240.171.906
Vakıflar Bankası 216.054.226
Halkbank 175.151.290
Türk Telekom 159.474.661
Tüpraş 140.403.613
Emlak Konut GMYO 139.813.895
Ereğli Demir Çelik 132.198.189
Koza Madencilik 130.114.231
Koza Altın 96.999.594
Yapı ve Kredi Bank. 96.167.242
Sabancı Holding 92.284.964
Bim Mağazalar 91.871.573
Turkcell 78.213.028
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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