Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.060.106.427
Garanti Bankası 878.223.714
Akbank 497.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.060.106.427
|Garanti Bankası
|878.223.714
|Akbank
|497.066.254
|Petkim
|377.633.471
|Vestel
|296.033.897
|Kardemir (D)
|249.660.626
|ASELSAN
|245.910.414
|İş Bankası (C)
|240.171.906
|Vakıflar Bankası
|216.054.226
|Halkbank
|175.151.290
|Türk Telekom
|159.474.661
|Tüpraş
|140.403.613
|Emlak Konut GMYO
|139.813.895
|Ereğli Demir Çelik
|132.198.189
|Koza Madencilik
|130.114.231
|Koza Altın
|96.999.594
|Yapı ve Kredi Bank.
|96.167.242
|Sabancı Holding
|92.284.964
|Bim Mağazalar
|91.871.573
|Turkcell
|78.213.028
Kaynak: AA