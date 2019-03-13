Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.060.106.427 Garanti Bankası 878.223.714 Akbank 497.066.254 Petkim 377.633.471 Vestel 296.033.897 Kardemir (D) 249.660.626 ASELSAN 245.910.414 İş Bankası (C) 240.171.906 Vakıflar Bankası 216.054.226 Halkbank 175.151.290 Türk Telekom 159.474.661 Tüpraş 140.403.613 Emlak Konut GMYO 139.813.895 Ereğli Demir Çelik 132.198.189 Koza Madencilik 130.114.231 Koza Altın 96.999.594 Yapı ve Kredi Bank. 96.167.242 Sabancı Holding 92.284.964 Bim Mağazalar 91.871.573 Turkcell 78.213.028

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)