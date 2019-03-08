Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.275.068.310
Garanti Bankası 553.914.711
Vestel 461.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.275.068.310
|Garanti Bankası
|553.914.711
|Vestel
|461.052.884
|Petkim
|397.231.395
|Kardemir (D)
|285.162.894
|Akbank
|280.233.303
|ASELSAN
|230.286.633
|İş Bankası (C)
|214.609.260
|Türk Telekom
|197.581.632
|Vakıflar Bankası
|190.877.663
|Yapı ve Kredi Bank.
|142.416.885
|Ereğli Demir Çelik
|130.792.757
|Halkbank
|124.695.019
|Bim Mağazalar
|118.348.321
|Tüpraş
|112.484.792
|Koza Madencilik
|105.015.812
|Koza Altın
|95.865.217
|Turkcell
|63.163.297
|İhlas Gayrimenkul
|61.952.796
|Pegasus
|59.335.322
Kaynak: AA