Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.672.251.701
Garanti Bankası 1.587.388.254
Petkim 569.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.672.251.701
|Garanti Bankası
|1.587.388.254
|Petkim
|569.150.818
|Akbank
|527.908.815
|İş Bankası (C)
|463.824.648
|Kardemir (D)
|419.036.531
|ASELSAN
|324.325.126
|Vakıflar Bankası
|301.045.884
|Halkbank
|286.386.814
|Ereğli Demir Çelik
|196.794.848
|Karsan Otomotiv
|177.549.297
|Türk Telekom
|175.860.675
|Yapı ve Kredi Bank.
|172.716.237
|İhlas Gayrimenkul
|163.193.143
|Koza Madencilik
|148.340.404
|Koza Altın
|136.553.014
|Vestel
|126.441.563
|Tüpraş
|124.578.230
|Sasa Polyester
|124.118.545
|Bim Mağazalar
|114.035.356
Kaynak: AA