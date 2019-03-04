Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 802.806.203
Garanti Bankası 652.498.610
Türk Hava Yolları 514.502.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|802.806.203
|Garanti Bankası
|652.498.610
|Türk Hava Yolları
|514.502.903
|Kardemir (D)
|480.801.674
|ASELSAN
|382.726.476
|Akbank
|307.706.222
|Vakıflar Bankası
|257.204.525
|İş Bankası (C)
|223.896.807
|Koza Madencilik
|211.586.228
|Vestel
|208.152.866
|Yapı ve Kredi Bank.
|181.708.125
|Halkbank
|180.189.701
|Türk Telekom
|144.918.504
|Karsan Otomotiv
|143.860.156
|Ereğli Demir Çelik
|131.219.878
|Koza Altın
|130.231.777
|Koç Holding
|121.869.075
|Tüpraş
|101.284.003
|Sasa Polyester
|84.760.750
|Bim Mağazalar
|78.506.988
Kaynak: AA