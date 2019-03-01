Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 778.368.446
Vestel 615.742.180
Türk Hava Yolları 614.896.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|778.368.446
|Vestel
|615.742.180
|Türk Hava Yolları
|614.896.399
|Kardemir (D)
|508.241.534
|Koza Madencilik
|353.693.329
|Akbank
|280.108.149
|ASELSAN
|277.253.168
|Ereğli Demir Çelik
|263.906.830
|İş Bankası (C)
|247.891.688
|Petkim
|238.870.210
|Halkbank
|212.906.538
|Türk Telekom
|176.301.580
|Vakıflar Bankası
|168.122.944
|Emlak Konut GMYO
|166.129.413
|Koza Altın
|143.365.939
|Tüpraş
|117.130.776
|Yapı ve Kredi Bank.
|115.357.622
|İpek Doğal Enerji
|102.744.675
|Koç Holding
|93.969.807
|Bim Mağazalar
|92.349.692
Kaynak: AA