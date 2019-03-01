Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 778.368.446 Vestel 615.742.180 Türk Hava Yolları 614.896.399 Kardemir (D) 508.241.534 Koza Madencilik 353.693.329 Akbank 280.108.149 ASELSAN 277.253.168 Ereğli Demir Çelik 263.906.830 İş Bankası (C) 247.891.688 Petkim 238.870.210 Halkbank 212.906.538 Türk Telekom 176.301.580 Vakıflar Bankası 168.122.944 Emlak Konut GMYO 166.129.413 Koza Altın 143.365.939 Tüpraş 117.130.776 Yapı ve Kredi Bank. 115.357.622 İpek Doğal Enerji 102.744.675 Koç Holding 93.969.807 Bim Mağazalar 92.349.692

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)