Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 838.824.203
Vestel 743.474.651
Kardemir (D) 615.555.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|838.824.203
|Vestel
|743.474.651
|Kardemir (D)
|615.555.510
|Garanti Bankası
|609.889.954
|ASELSAN
|582.706.188
|Halkbank
|519.379.366
|Vakıflar Bankası
|197.461.642
|Koza Madencilik
|189.408.726
|Petkim
|183.762.501
|Ereğli Demir Çelik
|174.675.745
|İş Bankası (C)
|173.715.478
|Türk Telekom
|171.079.962
|Emlak Konut GMYO
|170.490.638
|Akbank
|166.170.508
|İhlas Gayrimenkul
|142.401.315
|Tüpraş
|100.901.786
|Turkcell
|84.674.520
|Yapı ve Kredi Bank.
|81.147.125
|Bim Mağazalar
|73.266.376
|İhlas Holding
|66.491.149
Kaynak: AA