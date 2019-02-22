Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.045.619.547
Vestel 612.490.583
Garanti Bankası 479.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.045.619.547
Vestel 612.490.583
Garanti Bankası 479.860.511
Kardemir (D) 465.445.558
ASELSAN 378.010.223
Ereğli Demir Çelik 278.039.319
Halkbank 230.465.547
Akbank 187.402.456
Koza Madencilik 175.133.547
Vakıflar Bankası 165.275.152
İş Bankası (C) 161.251.598
Bim Mağazalar 153.402.020
Türk Telekom 145.973.658
Petkim 144.102.117
Koza Altın 131.651.825
Turkcell 129.315.267
Tüpraş 126.948.472
Koç Holding 98.162.717
Zorlu Enerji 92.278.860
Karsan Otomotiv 88.625.461
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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