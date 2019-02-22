Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.045.619.547
Vestel 612.490.583
Garanti Bankası 479.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.045.619.547
|Vestel
|612.490.583
|Garanti Bankası
|479.860.511
|Kardemir (D)
|465.445.558
|ASELSAN
|378.010.223
|Ereğli Demir Çelik
|278.039.319
|Halkbank
|230.465.547
|Akbank
|187.402.456
|Koza Madencilik
|175.133.547
|Vakıflar Bankası
|165.275.152
|İş Bankası (C)
|161.251.598
|Bim Mağazalar
|153.402.020
|Türk Telekom
|145.973.658
|Petkim
|144.102.117
|Koza Altın
|131.651.825
|Turkcell
|129.315.267
|Tüpraş
|126.948.472
|Koç Holding
|98.162.717
|Zorlu Enerji
|92.278.860
|Karsan Otomotiv
|88.625.461
Kaynak: AA