Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.045.619.547 Vestel 612.490.583 Garanti Bankası 479.860.511 Kardemir (D) 465.445.558 ASELSAN 378.010.223 Ereğli Demir Çelik 278.039.319 Halkbank 230.465.547 Akbank 187.402.456 Koza Madencilik 175.133.547 Vakıflar Bankası 165.275.152 İş Bankası (C) 161.251.598 Bim Mağazalar 153.402.020 Türk Telekom 145.973.658 Petkim 144.102.117 Koza Altın 131.651.825 Turkcell 129.315.267 Tüpraş 126.948.472 Koç Holding 98.162.717 Zorlu Enerji 92.278.860 Karsan Otomotiv 88.625.461

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)