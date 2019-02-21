Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 866.385.564
Garanti Bankası 621.576.892
ASELSAN 403.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|866.385.564
|Garanti Bankası
|621.576.892
|ASELSAN
|403.495.574
|Kardemir (D)
|352.823.436
|Türk Telekom
|267.879.902
|Akbank
|263.728.946
|Turkcell
|248.672.760
|İş Bankası (C)
|244.753.981
|Vakıflar Bankası
|226.106.873
|Halkbank
|207.352.396
|Ereğli Demir Çelik
|183.511.398
|Koza Madencilik
|166.284.649
|Petkim
|134.877.759
|Tüpraş
|122.434.493
|Vestel
|106.381.108
|Koza Altın
|103.536.440
|Yapı ve Kredi Bank.
|97.222.471
|Emlak Konut GMYO
|92.871.257
|Karsan Otomotiv
|70.500.463
|Sabancı Holding
|66.122.743
Kaynak: AA