Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 898.936.506
Garanti Bankası 799.377.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 898.936.506
Garanti Bankası 799.377.799
Türk Telekom 362.724.740
İş Bankası (C) 311.216.162
Koza Madencilik 276.605.939
ASELSAN 270.017.359
Halkbank 245.651.779
Akbank 242.556.068
Vakıflar Bankası 234.206.516
Kardemir (D) 213.323.624
Ereğli Demir Çelik 199.450.600
Tüpraş 159.957.815
Petkim 148.779.225
Yapı ve Kredi Bank. 117.145.083
Koza Altın 103.417.926
Bim Mağazalar 83.946.010
Koç Holding 83.477.915
Vestel 82.232.303
Turkcell 72.415.625
Albaraka Türk 72.096.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır

Kaynak: AA
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