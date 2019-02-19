Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 907.113.321 Garanti Bankası 844.753.292 Ereğli Demir Çelik 361.646.614 Kardemir (D) 333.188.167 ASELSAN 316.087.860 Vakıflar Bankası 289.635.038 Türk Telekom 289.358.003 Koza Madencilik 248.640.394 Akbank 242.403.539 İş Bankası (C) 238.291.691 Halkbank 220.460.516 Petkim 170.141.781 Tüpraş 126.439.412 Emlak Konut GMYO 118.086.057 Koza Altın 105.468.706 Yapı ve Kredi Bank. 94.453.568 Çemaş Döküm 73.795.968 Sabancı Holding 57.172.256 Turkcell 51.089.999 İpek Doğal Enerji 47.122.142

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)