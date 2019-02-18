Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.299.186.718 Türk Hava Yolları 1.257.442.109 Kardemir (D) 389.591.763 ASELSAN 312.734.952 Ereğli Demir Çelik 286.915.391 İş Bankası (C) 230.841.285 Koza Madencilik 224.458.565 Vakıflar Bankası 220.822.451 Halkbank 197.906.370 Akbank 193.402.195 Türk Telekom 191.413.277 Yapı ve Kredi Bank. 190.734.078 Petkim 151.173.103 Koza Altın 139.039.951 Emlak Konut GMYO 96.181.444 Tüpraş 93.248.160 Koç Holding 82.871.683 Vestel 71.684.723 İhlas Gayrimenkul 65.330.540 Turkcell 62.163.632

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)