Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.299.186.718
Türk Hava Yolları 1.257.442.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.299.186.718
|Türk Hava Yolları
|1.257.442.109
|Kardemir (D)
|389.591.763
|ASELSAN
|312.734.952
|Ereğli Demir Çelik
|286.915.391
|İş Bankası (C)
|230.841.285
|Koza Madencilik
|224.458.565
|Vakıflar Bankası
|220.822.451
|Halkbank
|197.906.370
|Akbank
|193.402.195
|Türk Telekom
|191.413.277
|Yapı ve Kredi Bank.
|190.734.078
|Petkim
|151.173.103
|Koza Altın
|139.039.951
|Emlak Konut GMYO
|96.181.444
|Tüpraş
|93.248.160
|Koç Holding
|82.871.683
|Vestel
|71.684.723
|İhlas Gayrimenkul
|65.330.540
|Turkcell
|62.163.632
Kaynak: AA