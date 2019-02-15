Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.401.184.505
Garanti Bankası 770.119.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.401.184.505
Garanti Bankası 770.119.569
Koza Madencilik 384.482.994
Kardemir (D) 375.803.012
ASELSAN 366.119.537
İş Bankası (C) 292.747.145
Vakıflar Bankası 280.035.435
Halkbank 250.571.100
Ereğli Demir Çelik 243.043.554
Akbank 230.667.759
Petkim 196.615.268
Türk Telekom 176.644.302
Emlak Konut GMYO 162.605.552
Tüpraş 150.616.200
Yapı ve Kredi Bank. 133.299.601
Turkcell 105.717.541
Koza Altın 97.734.098
Koç Holding 73.121.067
Bim Mağazalar 64.681.796
Odaş Elektrik 51.805.486
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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