Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.401.184.505
Garanti Bankası 770.119.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.401.184.505
|Garanti Bankası
|770.119.569
|Koza Madencilik
|384.482.994
|Kardemir (D)
|375.803.012
|ASELSAN
|366.119.537
|İş Bankası (C)
|292.747.145
|Vakıflar Bankası
|280.035.435
|Halkbank
|250.571.100
|Ereğli Demir Çelik
|243.043.554
|Akbank
|230.667.759
|Petkim
|196.615.268
|Türk Telekom
|176.644.302
|Emlak Konut GMYO
|162.605.552
|Tüpraş
|150.616.200
|Yapı ve Kredi Bank.
|133.299.601
|Turkcell
|105.717.541
|Koza Altın
|97.734.098
|Koç Holding
|73.121.067
|Bim Mağazalar
|64.681.796
|Odaş Elektrik
|51.805.486
Kaynak: AA