Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.152.286.264
Garanti Bankası 1.076.121.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.152.286.264
Garanti Bankası 1.076.121.727
ASELSAN 373.360.547
İş Bankası (C) 349.636.912
Kardemir (D) 336.859.199
Akbank 307.913.487
Vakıflar Bankası 284.940.716
Tüpraş 276.791.047
Trakya Cam 264.097.254
Ereğli Demir Çelik 259.847.558
Koza Madencilik 237.065.257
Halkbank 235.093.343
Türk Telekom 229.596.173
Petkim 209.618.880
Yapı ve Kredi Bank. 208.841.126
Emlak Konut GMYO 157.401.363
Albaraka Türk 152.527.185
Flap Kongre Toplantı Hiz. 144.953.477
Koza Altın 107.080.714
Turkcell 83.452.117
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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