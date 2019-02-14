Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.152.286.264
Garanti Bankası 1.076.121.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.152.286.264
|Garanti Bankası
|1.076.121.727
|ASELSAN
|373.360.547
|İş Bankası (C)
|349.636.912
|Kardemir (D)
|336.859.199
|Akbank
|307.913.487
|Vakıflar Bankası
|284.940.716
|Tüpraş
|276.791.047
|Trakya Cam
|264.097.254
|Ereğli Demir Çelik
|259.847.558
|Koza Madencilik
|237.065.257
|Halkbank
|235.093.343
|Türk Telekom
|229.596.173
|Petkim
|209.618.880
|Yapı ve Kredi Bank.
|208.841.126
|Emlak Konut GMYO
|157.401.363
|Albaraka Türk
|152.527.185
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|144.953.477
|Koza Altın
|107.080.714
|Turkcell
|83.452.117
Kaynak: AA