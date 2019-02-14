Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.152.286.264 Garanti Bankası 1.076.121.727 ASELSAN 373.360.547 İş Bankası (C) 349.636.912 Kardemir (D) 336.859.199 Akbank 307.913.487 Vakıflar Bankası 284.940.716 Tüpraş 276.791.047 Trakya Cam 264.097.254 Ereğli Demir Çelik 259.847.558 Koza Madencilik 237.065.257 Halkbank 235.093.343 Türk Telekom 229.596.173 Petkim 209.618.880 Yapı ve Kredi Bank. 208.841.126 Emlak Konut GMYO 157.401.363 Albaraka Türk 152.527.185 Flap Kongre Toplantı Hiz. 144.953.477 Koza Altın 107.080.714 Turkcell 83.452.117

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)