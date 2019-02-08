Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 843.692.053
Türk Hava Yolları 746.472.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 843.692.053
Türk Hava Yolları 746.472.286
Ereğli Demir Çelik 318.301.625
Kardemir (D) 314.750.281
Akbank 244.782.748
İş Bankası (C) 225.747.119
Koza Madencilik 222.434.645
Türk Telekom 187.879.599
ASELSAN 170.784.040
Vakıflar Bankası 156.744.282
Yapı ve Kredi Bank. 150.903.012
Koza Altın 141.177.121
Petkim 133.443.979
Halkbank 122.188.972
Tüpraş 105.644.871
Beşiktaş Futbol Yat. 90.767.962
Albaraka Türk 71.772.790
Odaş Elektrik 70.427.112
Turkcell 64.561.130
Emlak Konut GMYO 56.109.180
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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