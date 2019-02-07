Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.108.117.357
Garanti Bankası 670.190.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.108.117.357
Garanti Bankası 670.190.431
Ereğli Demir Çelik 410.071.514
Kardemir (D) 358.460.404
İş Bankası (C) 321.647.793
Türk Telekom 283.624.132
Odaş Elektrik 265.996.118
Koza Madencilik 262.264.261
ASELSAN 250.145.514
Akbank 225.738.421
Albaraka Türk 214.161.532
Yapı ve Kredi Bank. 207.202.878
Halkbank 194.759.277
Vakıflar Bankası 182.641.040
Petkim 148.940.988
Emlak Konut GMYO 112.333.886
Tüpraş 111.147.872
Koza Altın 101.111.205
Turkcell 61.722.948
Bim Mağazalar 59.113.177
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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