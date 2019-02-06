Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.216.900.863 Garanti Bankası 936.401.286 Kardemir (D) 459.315.530 İş Bankası (C) 428.322.471 Yapı ve Kredi Bank. 381.143.161 Aselsan 274.994.635 Akbank 260.976.349 T. Halk Bankası 240.461.600 Koza Madencilik 218.275.188 Vakıflar Bankası 216.323.019 Ereğli Demir Çelik 209.735.372 Petkim 198.389.662 Türk Telekom 196.748.476 Odaş Elektrik 162.561.945 Koza Altın 112.295.942 Tüpraş 108.809.885 Albaraka Türk 108.090.782 Şekerbank 89.318.765 Emlak Konut GMYO 77.504.042 Bim Mağazalar 56.518.840

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)