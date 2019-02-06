Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.216.900.863
Garanti Bankası 936.401.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.216.900.863
|Garanti Bankası
|936.401.286
|Kardemir (D)
|459.315.530
|İş Bankası (C)
|428.322.471
|Yapı ve Kredi Bank.
|381.143.161
|Aselsan
|274.994.635
|Akbank
|260.976.349
|T. Halk Bankası
|240.461.600
|Koza Madencilik
|218.275.188
|Vakıflar Bankası
|216.323.019
|Ereğli Demir Çelik
|209.735.372
|Petkim
|198.389.662
|Türk Telekom
|196.748.476
|Odaş Elektrik
|162.561.945
|Koza Altın
|112.295.942
|Tüpraş
|108.809.885
|Albaraka Türk
|108.090.782
|Şekerbank
|89.318.765
|Emlak Konut GMYO
|77.504.042
|Bim Mağazalar
|56.518.840
Kaynak: AA