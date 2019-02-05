Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.176.879.749
Türk Hava Yolları 1.060.876.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.176.879.749
|Türk Hava Yolları
|1.060.876.253
|İş Bankası (C)
|833.061.517
|Kardemir (D)
|502.718.916
|Vakıflar Bankası
|398.494.024
|Aselsan
|362.942.210
|Akbank
|359.081.703
|Petkim
|302.993.345
|T. Halk Bankası
|272.049.680
|Koza Madencilik
|235.890.467
|Yapı ve Kredi Bank.
|221.484.344
|Türk Telekom
|216.428.575
|Koza Altın
|170.824.479
|Odaş Elektrik
|148.019.256
|Emlak Konut GMYO
|122.251.795
|Ereğli Demir Çelik
|108.498.987
|ICBC Turkey Bank
|87.763.341
|Şişe Cam
|81.529.515
|Soda Sanayii
|74.734.456
|Tüpraş
|74.476.435
Kaynak: AA