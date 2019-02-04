Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 813.557.637
Garanti Bankası 516.602.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 813.557.637
Garanti Bankası 516.602.657
Türk Telekom 419.550.271
ASELSAN 353.119.797
Akbank 275.333.258
Kardemir (D) 264.751.473
Koza Madencilik 230.265.812
İş Bankası (C) 205.868.352
Odaş Elektrik 204.521.001
Halkbank 199.822.664
Petkim 171.266.366
ICBC Turkey Bank 153.304.879
Vakıflar Bankası 150.602.216
Koza Altın 141.395.100
Soda Sanayii 135.967.956
Tüpraş 135.886.255
Emlak Konut GMYO 123.033.863
Ereğli Demir Çelik 109.135.576
Yapı ve Kredi Bank. 87.270.819
Zorlu Enerji 62.323.296
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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