Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.083.470.955
Garanti Bankası 764.713.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.083.470.955
Garanti Bankası 764.713.391
Kardemir (D) 537.430.734
Aselsan 399.165.185
Odaş Elektrik 370.716.972
Türk Telekom 360.328.467
Akbank 270.393.872
T. Halk Bankası 233.114.309
İş Bankası (C) 219.234.600
Koza Madencilik 208.349.377
Petkim 192.267.496
Tüpraş 179.892.165
Ereğli Demir Çelik 162.982.690
Yapı ve Kredi Bank. 162.468.297
Emlak Konut GMYO 149.683.526
Koza Altın 135.972.346
Vakıflar Bankası 131.146.816
Bim Mağazalar 96.800.058
Trakya Cam 94.245.122
Turkcell 87.668.858

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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