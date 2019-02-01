Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.083.470.955
Garanti Bankası 764.713.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.083.470.955
|Garanti Bankası
|764.713.391
|Kardemir (D)
|537.430.734
|Aselsan
|399.165.185
|Odaş Elektrik
|370.716.972
|Türk Telekom
|360.328.467
|Akbank
|270.393.872
|T. Halk Bankası
|233.114.309
|İş Bankası (C)
|219.234.600
|Koza Madencilik
|208.349.377
|Petkim
|192.267.496
|Tüpraş
|179.892.165
|Ereğli Demir Çelik
|162.982.690
|Yapı ve Kredi Bank.
|162.468.297
|Emlak Konut GMYO
|149.683.526
|Koza Altın
|135.972.346
|Vakıflar Bankası
|131.146.816
|Bim Mağazalar
|96.800.058
|Trakya Cam
|94.245.122
|Turkcell
|87.668.858
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA