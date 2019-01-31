Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.453.495.464
Garanti Bankası 1.035.172.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.453.495.464
|Garanti Bankası
|1.035.172.829
|Kardemir (D)
|759.173.572
|Aselsan
|597.306.714
|T. Halk Bankası
|409.910.637
|Türk Telekom
|397.551.376
|Akbank
|367.763.437
|Yapı ve Kredi Bank.
|337.197.897
|Petkim
|313.747.233
|İş Bankası (C)
|308.142.902
|Emlak Konut GMYO
|285.577.183
|Vakıflar Bankası
|265.858.139
|Koza Madencilik
|254.210.506
|Ereğli Demir Çelik
|245.391.907
|Koza Altın
|243.839.303
|ICBC Turkey Bank
|242.193.854
|Tüpraş
|162.466.820
|Turkcell
|160.184.219
|Enerjisa Enerji
|133.347.165
|Sabancı Holding
|120.839.830
Kaynak: AA