Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.700.313.622 Garanti Bankası 1.188.250.246 ASELSAN 1.103.678.462 Akbank 532.431.106 ICBC Turkey Bank 512.382.927 Türk Telekom 433.118.228 Halkbank 398.899.514 İş Bankası (C) 370.064.862 Kardemir (D) 349.438.595 Ereğli Demir Çelik 319.996.442 Vakıflar Bankası 313.221.112 Yapı ve Kredi Bank. 255.989.052 Petkim 252.965.231 Koza Madencilik 182.778.872 Tüpraş 171.575.064 Sabancı Holding 155.980.295 Koza Altın 127.045.578 Bim Mağazalar 125.719.338 Turkcell 112.758.258 Sasa Polyester 112.300.431

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)