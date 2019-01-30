Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.700.313.622
Garanti Bankası 1.188.250.246
ASELSAN 1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.700.313.622
|Garanti Bankası
|1.188.250.246
|ASELSAN
|1.103.678.462
|Akbank
|532.431.106
|ICBC Turkey Bank
|512.382.927
|Türk Telekom
|433.118.228
|Halkbank
|398.899.514
|İş Bankası (C)
|370.064.862
|Kardemir (D)
|349.438.595
|Ereğli Demir Çelik
|319.996.442
|Vakıflar Bankası
|313.221.112
|Yapı ve Kredi Bank.
|255.989.052
|Petkim
|252.965.231
|Koza Madencilik
|182.778.872
|Tüpraş
|171.575.064
|Sabancı Holding
|155.980.295
|Koza Altın
|127.045.578
|Bim Mağazalar
|125.719.338
|Turkcell
|112.758.258
|Sasa Polyester
|112.300.431
Kaynak: AA