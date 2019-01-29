Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.096.238.029
Türk Hava Yolları 954.222.951
Aselsan 489.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.096.238.029
Türk Hava Yolları 954.222.951
Aselsan 489.068.391
Akbank 411.409.980
Türk Telekom 399.758.670
İş Bankası (C) 377.807.844
T. Halk Bankası 360.662.255
Petkim 357.465.866
Kardemir (D) 345.635.208
Vakıflar Bankası 339.490.073
ICBC Turkey Bank 285.623.339
Ereğli Demir Çelik 242.956.415
Tüpraş 225.216.916
Yapı ve Kredi Bank. 192.212.028
Turkcell 153.608.728
Sabancı Holding 128.338.108
Bim Mağazalar 123.098.669
Koza Madencilik 113.146.648
Emlak Konut GMYO 93.278.877
Odaş Elektrik 92.178.983
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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