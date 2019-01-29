Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.096.238.029 Türk Hava Yolları 954.222.951 Aselsan 489.068.391 Akbank 411.409.980 Türk Telekom 399.758.670 İş Bankası (C) 377.807.844 T. Halk Bankası 360.662.255 Petkim 357.465.866 Kardemir (D) 345.635.208 Vakıflar Bankası 339.490.073 ICBC Turkey Bank 285.623.339 Ereğli Demir Çelik 242.956.415 Tüpraş 225.216.916 Yapı ve Kredi Bank. 192.212.028 Turkcell 153.608.728 Sabancı Holding 128.338.108 Bim Mağazalar 123.098.669 Koza Madencilik 113.146.648 Emlak Konut GMYO 93.278.877 Odaş Elektrik 92.178.983

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)