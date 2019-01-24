Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 992.015.397
Türk Hava Yolları 914.127.247
ASELSAN 641.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|992.015.397
|Türk Hava Yolları
|914.127.247
|ASELSAN
|641.952.429
|Kardemir (D)
|559.867.230
|Türk Telekom
|485.203.042
|Akbank
|474.739.402
|Petkim
|354.052.841
|İş Bankası (C)
|321.295.586
|Vakıflar Bankası
|302.649.159
|Yapı ve Kredi Bank.
|288.353.753
|Halkbank
|273.340.948
|Tüpraş
|226.540.692
|Ereğli Demir Çelik
|207.483.488
|Sabancı Holding
|146.475.803
|Pegasus
|133.890.809
|Turkcell
|125.760.227
|ICBC Turkey Bank
|113.295.365
|Vestel
|112.701.036
|Odaş Elektrik
|108.557.954
|Sasa Polyester
|97.733.369
Kaynak: AA