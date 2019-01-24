Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 992.015.397 Türk Hava Yolları 914.127.247 ASELSAN 641.952.429 Kardemir (D) 559.867.230 Türk Telekom 485.203.042 Akbank 474.739.402 Petkim 354.052.841 İş Bankası (C) 321.295.586 Vakıflar Bankası 302.649.159 Yapı ve Kredi Bank. 288.353.753 Halkbank 273.340.948 Tüpraş 226.540.692 Ereğli Demir Çelik 207.483.488 Sabancı Holding 146.475.803 Pegasus 133.890.809 Turkcell 125.760.227 ICBC Turkey Bank 113.295.365 Vestel 112.701.036 Odaş Elektrik 108.557.954 Sasa Polyester 97.733.369

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)