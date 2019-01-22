Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.185.116.607 Garanti Bankası 1.110.707.060 Kardemir (D) 502.081.650 Akbank 425.218.005 Vakıflar Bankası 420.632.898 Yapı ve Kredi Bank. 394.928.620 Petkim 371.273.558 ASELSAN 328.273.034 Türk Telekom 258.637.234 Halkbank 233.573.537 İş Bankası (C) 222.847.312 Ereğli Demir Çelik 221.022.252 Koza Madencilik 188.212.358 Turkcell 148.339.101 Sasa Polyester 112.365.342 Tüpraş 109.979.321 Koza Altın 89.179.040 Polisan Holding 85.234.066 Gersan Elektrik 83.428.023 Pegasus 76.963.169

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)