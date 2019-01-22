Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.185.116.607
Garanti Bankası 1.110.707.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.185.116.607
Garanti Bankası 1.110.707.060
Kardemir (D) 502.081.650
Akbank 425.218.005
Vakıflar Bankası 420.632.898
Yapı ve Kredi Bank. 394.928.620
Petkim 371.273.558
ASELSAN 328.273.034
Türk Telekom 258.637.234
Halkbank 233.573.537
İş Bankası (C) 222.847.312
Ereğli Demir Çelik 221.022.252
Koza Madencilik 188.212.358
Turkcell 148.339.101
Sasa Polyester 112.365.342
Tüpraş 109.979.321
Koza Altın 89.179.040
Polisan Holding 85.234.066
Gersan Elektrik 83.428.023
Pegasus 76.963.169
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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