Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.608.302.089
Garanti Bankası 923.149.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.608.302.089
Garanti Bankası 923.149.950
Kardemir (D) 579.171.936
ASELSAN 465.821.658
Petkim 437.260.358
Akbank 335.662.406
Yapı ve Kredi Bank. 323.871.892
Ereğli Demir Çelik 320.074.119
Vakıflar Bankası 306.645.680
Halkbank 263.967.616
Türk Telekom 252.516.756
İş Bankası (C) 237.777.186
Tüpraş 192.858.974
Turkcell 136.459.636
Koza Madencilik 94.430.652
Polisan Holding 90.061.496
Odaş Elektrik 87.869.997
Koza Altın 81.475.943
Vestel 79.416.834
Emlak Konut GMYO 73.373.408
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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