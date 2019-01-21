Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.608.302.089
Garanti Bankası 923.149.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.608.302.089
|Garanti Bankası
|923.149.950
|Kardemir (D)
|579.171.936
|ASELSAN
|465.821.658
|Petkim
|437.260.358
|Akbank
|335.662.406
|Yapı ve Kredi Bank.
|323.871.892
|Ereğli Demir Çelik
|320.074.119
|Vakıflar Bankası
|306.645.680
|Halkbank
|263.967.616
|Türk Telekom
|252.516.756
|İş Bankası (C)
|237.777.186
|Tüpraş
|192.858.974
|Turkcell
|136.459.636
|Koza Madencilik
|94.430.652
|Polisan Holding
|90.061.496
|Odaş Elektrik
|87.869.997
|Koza Altın
|81.475.943
|Vestel
|79.416.834
|Emlak Konut GMYO
|73.373.408
Kaynak: AA