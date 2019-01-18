Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.370.502.819
Garanti Bankası 908.560.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.370.502.819
|Garanti Bankası
|908.560.822
|Kardemir (D)
|509.132.975
|ASELSAN
|444.331.150
|Akbank
|371.893.693
|Halkbank
|359.020.896
|Petkim
|308.871.722
|Ereğli Demir Çelik
|278.132.451
|Vakıflar Bankası
|256.908.952
|Yapı ve Kredi Bank.
|247.505.309
|Tüpraş
|242.611.233
|İş Bankası (C)
|213.623.986
|Türk Telekom
|184.557.319
|Turkcell
|148.765.576
|Bim Mağazalar
|109.834.264
|Koza Altın
|90.852.101
|Polisan Holding
|76.331.341
|ICBC Turkey Bank
|72.744.495
|Vestel
|71.379.199
|Gersan Elektrik
|69.298.613
Kaynak: AA