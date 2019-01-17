Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.626.169.179 Garanti Bankası 1.613.274.135 Akbank 571.201.959 Vakıflar Bankası 544.988.484 Halkbank 514.525.531 Yapı ve Kredi Bank. 457.097.083 İş Bankası (C) 409.374.981 ASELSAN 338.279.648 Türk Telekom 251.274.511 Kardemir (D) 245.216.105 Petkim 193.573.296 Turkcell 175.422.401 Ereğli Demir Çelik 169.964.907 İpek Doğal Enerji 169.482.309 Tüpraş 122.621.819 Koza Madencilik 120.135.417 Emlak Konut GMYO 115.129.337 Koza Altın 101.854.765 Polisan Holding 97.510.076 Sabancı Holding 96.103.441

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)