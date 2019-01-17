Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.626.169.179
Garanti Bankası 1.613.274.135
Akbank 571.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.626.169.179
|Garanti Bankası
|1.613.274.135
|Akbank
|571.201.959
|Vakıflar Bankası
|544.988.484
|Halkbank
|514.525.531
|Yapı ve Kredi Bank.
|457.097.083
|İş Bankası (C)
|409.374.981
|ASELSAN
|338.279.648
|Türk Telekom
|251.274.511
|Kardemir (D)
|245.216.105
|Petkim
|193.573.296
|Turkcell
|175.422.401
|Ereğli Demir Çelik
|169.964.907
|İpek Doğal Enerji
|169.482.309
|Tüpraş
|122.621.819
|Koza Madencilik
|120.135.417
|Emlak Konut GMYO
|115.129.337
|Koza Altın
|101.854.765
|Polisan Holding
|97.510.076
|Sabancı Holding
|96.103.441
Kaynak: AA