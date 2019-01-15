Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.268.364.586 Garanti Bankası 774.448.726 Akbank 448.985.508 Odaş Elektrik 447.822.878 Halkbank 358.760.764 ASELSAN 252.156.088 Petkim 216.766.862 Vakıflar Bankası 210.536.742 Ereğli Demir Çelik 196.832.203 Kardemir (D) 190.483.247 Yapı ve Kredi Bank. 155.538.241 İpek Doğal Enerji 154.214.229 İş Bankası (C) 149.897.652 Koza Madencilik 122.753.257 Turkcell 118.105.503 Tüpraş 106.308.949 Sabancı Holding 83.138.567 Koza Altın 82.419.793 Türk Telekom 76.789.600 Polisan Holding 75.357.665

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)