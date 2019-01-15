Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.268.364.586
Garanti Bankası 774.448.726
Akbank 448.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.268.364.586
|Garanti Bankası
|774.448.726
|Akbank
|448.985.508
|Odaş Elektrik
|447.822.878
|Halkbank
|358.760.764
|ASELSAN
|252.156.088
|Petkim
|216.766.862
|Vakıflar Bankası
|210.536.742
|Ereğli Demir Çelik
|196.832.203
|Kardemir (D)
|190.483.247
|Yapı ve Kredi Bank.
|155.538.241
|İpek Doğal Enerji
|154.214.229
|İş Bankası (C)
|149.897.652
|Koza Madencilik
|122.753.257
|Turkcell
|118.105.503
|Tüpraş
|106.308.949
|Sabancı Holding
|83.138.567
|Koza Altın
|82.419.793
|Türk Telekom
|76.789.600
|Polisan Holding
|75.357.665
Kaynak: AA