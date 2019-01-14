Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 760.798.480
Türk Hava Yolları 626.081.199
Akbank 551.966.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|760.798.480
|Türk Hava Yolları
|626.081.199
|Akbank
|551.966.797
|ASELSAN
|244.540.625
|Halkbank
|223.962.527
|Kardemir (D)
|161.131.481
|Vakıflar Bankası
|156.636.303
|Petkim
|136.745.876
|Ereğli Demir Çelik
|132.297.006
|Odaş Elektrik
|125.126.277
|İş Bankası (C)
|109.037.308
|Tüpraş
|107.734.065
|Koza Altın
|104.600.276
|Yapı ve Kredi Bank.
|95.594.145
|Koza Madencilik
|84.135.916
|Turkcell
|79.064.590
|Polisan Holding
|76.441.972
|Türk Telekom
|74.535.715
|Bim Mağazalar
|60.866.706
|Pegasus
|46.451.654
Kaynak: AA