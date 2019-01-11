Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 691.940.948
Garanti Bankası 600.934.014
Akbank 469.563.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|691.940.948
|Garanti Bankası
|600.934.014
|Akbank
|469.563.385
|ASELSAN
|295.363.680
|Halkbank
|217.698.854
|Ereğli Demir Çelik
|162.002.265
|Kardemir (D)
|143.433.306
|Koza Madencilik
|142.290.105
|Vakıflar Bankası
|133.969.303
|Petkim
|125.121.120
|Koza Altın
|118.804.271
|Tüpraş
|112.921.241
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|91.592.799
|Turkcell
|86.779.019
|İş Bankası (C)
|86.366.524
|Polisan Holding
|81.489.077
|Türk Telekom
|79.653.691
|İpek Doğal Enerji
|78.954.748
|Bim Mağazalar
|71.799.797
|Vestel
|66.054.383
Kaynak: AA