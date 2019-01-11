Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 691.940.948
Garanti Bankası 600.934.014
Akbank 469.563.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 691.940.948
Garanti Bankası 600.934.014
Akbank 469.563.385
ASELSAN 295.363.680
Halkbank 217.698.854
Ereğli Demir Çelik 162.002.265
Kardemir (D) 143.433.306
Koza Madencilik 142.290.105
Vakıflar Bankası 133.969.303
Petkim 125.121.120
Koza Altın 118.804.271
Tüpraş 112.921.241
Doğtaş Kelebek Mobilya 91.592.799
Turkcell 86.779.019
İş Bankası (C) 86.366.524
Polisan Holding 81.489.077
Türk Telekom 79.653.691
İpek Doğal Enerji 78.954.748
Bim Mağazalar 71.799.797
Vestel 66.054.383
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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