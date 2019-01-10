Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 10.01.2019 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 963.444.947 Garanti Bankası 823.110.719 Akbank 446.020.038 ASELSAN 416.430.260 Kardemir (D) 258.883.105 Petkim 194.295.263 Halkbank 161.367.736 Vakıflar Bankası 141.166.207 Türk Telekom 126.538.048 Vestel 123.436.173 Koza Madencilik 120.600.260 Ereğli Demir Çelik 102.773.034 Yapı ve Kredi Bank. 98.943.605 İş Bankası (C) 96.121.213 Polisan Holding 87.275.430 Tüpraş 84.475.618 Turkcell 79.875.194 Koza Altın 73.946.990 Bim Mağazalar 70.796.444 TAV Havalimanları 64.146.164

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)