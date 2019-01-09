Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 795.843.506
Kardemir (D) 567.582.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|795.843.506
|Kardemir (D)
|567.582.005
|Türk Hava Yolları
|504.342.446
|Akbank
|423.681.215
|ASELSAN
|274.784.598
|Petkim
|220.451.145
|Koza Madencilik
|210.557.984
|Vestel
|198.783.501
|Vakıflar Bankası
|196.496.479
|Ereğli Demir Çelik
|195.630.378
|Halkbank
|162.189.137
|Yapı ve Kredi Bank.
|127.996.622
|Turkcell
|121.237.195
|Tüpraş
|111.441.482
|Koza Altın
|108.678.567
|İş Bankası (C)
|106.291.102
|İpek Doğal Enerji
|106.265.309
|Türk Telekom
|99.124.688
|Soda Sanayii
|71.205.636
|Bim Mağazalar
|68.896.190
Kaynak: AA