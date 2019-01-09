Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 795.843.506 Kardemir (D) 567.582.005 Türk Hava Yolları 504.342.446 Akbank 423.681.215 ASELSAN 274.784.598 Petkim 220.451.145 Koza Madencilik 210.557.984 Vestel 198.783.501 Vakıflar Bankası 196.496.479 Ereğli Demir Çelik 195.630.378 Halkbank 162.189.137 Yapı ve Kredi Bank. 127.996.622 Turkcell 121.237.195 Tüpraş 111.441.482 Koza Altın 108.678.567 İş Bankası (C) 106.291.102 İpek Doğal Enerji 106.265.309 Türk Telekom 99.124.688 Soda Sanayii 71.205.636 Bim Mağazalar 68.896.190

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)