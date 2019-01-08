Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 781.618.566 Türk Hava Yolları 519.866.157 Akbank 451.466.373 Kardemir (D) 285.637.135 Halkbank 229.380.989 Vakıflar Bankası 217.874.073 Petkim 199.219.199 Tüpraş 193.554.699 Aselsan 180.803.466 Ereğli Demir Çelik 133.369.079 Türk Telekom 119.641.326 Koza Madencilik 105.401.499 Yapı ve Kredi Bank. 103.124.387 Turkcell 102.242.640 İş Bankası (C) 100.848.726 İpek Doğal Enerji 99.592.995 Koza Altın 90.688.317 Bim Mağazalar 88.861.024 TAV Havalimanları 74.561.714 Sabancı Holding 58.615.322

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)