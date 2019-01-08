Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 781.618.566
Türk Hava Yolları 519.866.157
Akbank 451.466.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|781.618.566
|Türk Hava Yolları
|519.866.157
|Akbank
|451.466.373
|Kardemir (D)
|285.637.135
|Halkbank
|229.380.989
|Vakıflar Bankası
|217.874.073
|Petkim
|199.219.199
|Tüpraş
|193.554.699
|Aselsan
|180.803.466
|Ereğli Demir Çelik
|133.369.079
|Türk Telekom
|119.641.326
|Koza Madencilik
|105.401.499
|Yapı ve Kredi Bank.
|103.124.387
|Turkcell
|102.242.640
|İş Bankası (C)
|100.848.726
|İpek Doğal Enerji
|99.592.995
|Koza Altın
|90.688.317
|Bim Mağazalar
|88.861.024
|TAV Havalimanları
|74.561.714
|Sabancı Holding
|58.615.322
Kaynak: AA