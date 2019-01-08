Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 781.618.566
Türk Hava Yolları 519.866.157
Akbank 451.466.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 781.618.566
Türk Hava Yolları 519.866.157
Akbank 451.466.373
Kardemir (D) 285.637.135
Halkbank 229.380.989
Vakıflar Bankası 217.874.073
Petkim 199.219.199
Tüpraş 193.554.699
Aselsan 180.803.466
Ereğli Demir Çelik 133.369.079
Türk Telekom 119.641.326
Koza Madencilik 105.401.499
Yapı ve Kredi Bank. 103.124.387
Turkcell 102.242.640
İş Bankası (C) 100.848.726
İpek Doğal Enerji 99.592.995
Koza Altın 90.688.317
Bim Mağazalar 88.861.024
TAV Havalimanları 74.561.714
Sabancı Holding 58.615.322
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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