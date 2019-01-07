Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 764.923.231 Türk Hava Yolları 739.501.789 Akbank 339.661.561 Kardemir (D) 324.120.150 Halkbank 226.463.811 Ereğli Demir Çelik 181.525.080 Aselsan 179.027.659 Vakıflar Bankası 164.237.386 Yapı ve Kredi Bank. 123.953.420 Koza Madencilik 119.073.709 Türk Telekom 116.560.246 İş Bankası (C) 104.082.511 Petkim 95.651.102 Turkcell 93.867.955 İpek Doğal Enerji 93.220.348 Koza Altın 91.389.390 Tüpraş 69.310.239 Bim Mağazalar 65.528.056 Koç Holding 54.425.210 Galatasaray Sportif 51.843.263

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)