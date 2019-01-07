Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 764.923.231
Türk Hava Yolları 739.501.789
Akbank 339.661.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|764.923.231
|Türk Hava Yolları
|739.501.789
|Akbank
|339.661.561
|Kardemir (D)
|324.120.150
|Halkbank
|226.463.811
|Ereğli Demir Çelik
|181.525.080
|Aselsan
|179.027.659
|Vakıflar Bankası
|164.237.386
|Yapı ve Kredi Bank.
|123.953.420
|Koza Madencilik
|119.073.709
|Türk Telekom
|116.560.246
|İş Bankası (C)
|104.082.511
|Petkim
|95.651.102
|Turkcell
|93.867.955
|İpek Doğal Enerji
|93.220.348
|Koza Altın
|91.389.390
|Tüpraş
|69.310.239
|Bim Mağazalar
|65.528.056
|Koç Holding
|54.425.210
|Galatasaray Sportif
|51.843.263
Kaynak: AA